Сотрудники Госавтоинспекции Кировграда проводят ОПМ «Безопасная дорога».

Сотрудники Госавтоинспекции Кировграда с 17 по 19 ноября проводят профилактические мероприятия «Безопасная дорога», направленные на пресечение нарушений ПДД пешеходами, а также водителями транспортных средств, при проезде​ пешеходных переходов.