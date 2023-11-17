Сотрудники Госавтоинспекции Кировграда проводят ОПМ «Безопасная дорога».

Сотрудники Госавтоинспекции Кировграда с 17 по 19 ноября проводят профилактические мероприятия «Безопасная дорога», направленные на пресечение нарушений ПДД пешеходами, а также водителями транспортных средств, при проезде пешеходных переходов.
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