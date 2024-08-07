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Вэнс раскритиковал кандидата Харрис на пост вице-президента

Вэнс раскритиковал кандидата Харрис на пост вице-президента

Сенатор-республиканец и соратник бывшего президента США Дональда Трампа Джей Ди Вэнс назвал вице-президента США Камалу Харрис и губернатора штата Миннесота Тима Уолца, которого она выбрала кандидатом на пост вице-президента, «интересной командой».

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