The Russian singer was offered a million dollars for a non-standard date

Singer and blogger Anna Sedokova regularly receives offers of dates for money. She told about one of them, for which the cavalier offered $ 1 million, in the "Will Show".
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