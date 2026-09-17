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The Eurasia Daily news agency

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The Russian singer was offered a million dollars for a non-standard date

The Russian singer was offered a million dollars for a non-standard date

Singer and blogger Anna Sedokova regularly receives offers of dates for money. She told about one of them, for which the cavalier offered $ 1 million, in the "Will Show".

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