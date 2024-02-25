ДИВЕРСИЯ, ОШИБКА, СЛУЧАЙНОСТЬ? НЕУДОБНЫЕ ФАКТЫ О КРУШЕНИИ А-50, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ

HotRS

От взрыва. Я не слышал, на работе все гудит, а товарищ утром сказал, что слышал, даже стекла задребезжали. Он вышел посмотреть, но самолетов в небе не было. Я думаю, в Привольной было еще громче. Кстати. что такое Первомайка и Кутаис?