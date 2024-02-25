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ДИВЕРСИЯ, ОШИБКА, СЛУЧАЙНОСТЬ? НЕУДОБНЫЕ ФАКТЫ О КРУШЕНИИ А-50, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ

ДИВЕРСИЯ, ОШИБКА, СЛУЧАЙНОСТЬ? НЕУДОБНЫЕ ФАКТЫ О КРУШЕНИИ А-50, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ

Военные эксперты выдали свои версии относительно гибели уникального самолёта А-50 над Азовским морем.

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Комментарии
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HotRS
На Ютюбе есть  https://arbatmedia.kz/exo-moskvy/rossiiskii-samolet-dalnego-obnaruzeniya-sbili-nad-azovskim-morem-478
Российский самолет дальнего обнаружения сбили над Азовским морем
Arbat media
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36 мин.
HotRS
От взрыва. Я не слышал, на работе все гудит, а товарищ утром сказал, что слышал, даже стекла задребезжали. Он вышел посмотреть, но самолетов в небе не было. Я думаю, в Привольной было еще громче. Кстати. что такое Первомайка и Кутаис?
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32 мин.
Сергей Ников
Военная тайна теперь в интернете обсуждается?
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21 мин.

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