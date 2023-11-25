Почему в Петербурге подорожает главный символ Нового года

Рассказываем, почему и на сколько в Петербурге подорожает главный новогодний фрукт - мандарины. По данным местных торговых площадок, цены на мандарины в Северной столице России выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, что не могло не вызвать обеспокоенность потребителей перед наступающим Новым годом.
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