Почему в Петербурге подорожает главный символ Нового года

Рассказываем, почему и на сколько в Петербурге подорожает главный новогодний фрукт - мандарины. По данным местных торговых площадок, цены на мандарины в Северной столице России выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, что не могло не вызвать обеспокоенность потребителей перед наступающим Новым годом.