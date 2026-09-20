Новое видео от Стаса Асафьева: Авторынок Китая рушится! | За новым VW выстроилась очередь! | У России трудности с запчастями.
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