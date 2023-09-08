Только-только Лия Меджидовна с огромным трудом отмыла свое лицо, как в него снова прилетело. Невинное и чистое лицо опять запятнали, демоны! И понеслось! Вот такая недавняя новость, - МВД проверяет актрису Лию Ахеджакову по статье о дискредитации армии на основании последний ситуации, в которой престарелая дива махалась желтенько-голубенькой тряпочкой со сцены.
Лия Ахеджакова: чего уже бить лежачего?
Комментарии
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НС
Николай Соболев
Старая нерусская сука.
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2 час.
Лариса Поплавская
Но она и лежа умудряется гавкать. Так что жалеть некого.
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2 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Новодворская.
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1 час.
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