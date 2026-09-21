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ЦИК объявил о подсчете голосов, Киев пытался сорвать выборы: главное за сутки

ЦИК объявил о подсчете голосов, Киев пытался сорвать выборы: главное за сутки

Голосование за кандидатов в Госдуму завершилось по всей стране, Киев попытался сорвать выборы массированной атакой дронов и ракет, глава ЦИК Элла Памфилова заявила о рекордной явке и беспрецедентном давлении на цифровую инфраструктуру.

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