ЦИК объявил о подсчете голосов, Киев пытался сорвать выборы: главное за сутки

Голосование за кандидатов в Госдуму завершилось по всей стране, Киев попытался сорвать выборы массированной атакой дронов и ракет, глава ЦИК Элла Памфилова заявила о рекордной явке и беспрецедентном давлении на цифровую инфраструктуру.