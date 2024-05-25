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Немецкий политик Вагенкнехт предложила Бербок изучить СМИ для правды о Путине

Немецкий политик Вагенкнехт предложила Бербок изучить СМИ для правды о Путине

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, комментируя слова Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин не желает вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявила, что глава МИД Германии не читает прессу.

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