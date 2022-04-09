RT Russia

10 123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Подыгрываете Макрону? Пусть выборы пройдут, а потом можно и опубликоватьМинобороны России...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Вы опубликуйте видео с кадровыми французскими нацистами, которые убивают с удовольствием русских на Донбасе.Минобороны России...
  • Леонтий Букштейн
    Так огласите, что возможно. Пусть мир знает, что и как варится на этой "кухне". А то дали краткую информацию для нас,...В Херсоне обнаруж...

Российские военные разминировали сельхозугодья освобождённого села Русская Лозовая

Российские военные разминировали сельхозугодья освобождённого села Русская Лозовая

Российские военнослужащие разминировали сельскохозяйственные угодья освобождённого села Русская Лозовая после того, как местные жители попросили их очистить землю от украинских неразорвавшихся боеприпасов, которые остались там после обстрелов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх