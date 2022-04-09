Российские военные разминировали сельхозугодья освобождённого села Русская Лозовая

Российские военнослужащие разминировали сельскохозяйственные угодья освобождённого села Русская Лозовая после того, как местные жители попросили их очистить землю от украинских неразорвавшихся боеприпасов, которые остались там после обстрелов.
Российские военнослужащие разминировали сельскохозяйственные угодья освобождённого села Русская Лозовая после того, как местные жители попросили их очистить землю от украинских неразорвавшихся боеприпасов, которые остались там после обстрелов.
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