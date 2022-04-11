Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей Одиссеев
    Ну, не такие уж и тупые оказались французы, коли не захотели иметь президентом нападающего футболиста.Бензема набрал 1 ...
  • Людмила Кузьмина
    Называть Казахстан "дружественным" сегодня не вполне справедливо.Глава Федерации с...
  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...

Пиоли о лидерстве «Милана» с 2-очковым отрывом: «Три недели назад нас называли суперфаворитами»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А. – В последние две-три недели те, кто считаются фаворитами, то и дело спотыкаются.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх