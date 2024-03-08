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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фьюри хочет подраться с Нганну по правилам ММА: «Разобью ему лицо»

«После того, как я дважды побью Александра Усика, хочу выйти с Нганну в клетку. Планирую подраться в маленьких перчатках, 100%.

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