Новак: ситуация на мировых нефтяных рынках остаётся напряжённой

Мировой рынок нефти столкнулся с дефицитом предложения и высокой волатильностью. Вице-премьер Александр Новак заявил, что участники ОПЕК+ готовы предпринять все меры для балансировки.
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