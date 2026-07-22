Цитата из старой тетради.Русскую национальную идентичность ковали молотом кровавых рейдов на наковальне с надписью "сосед-террорист".
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