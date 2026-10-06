Задержан директор парка "Патриот"

В Москве задержан генеральный директор парка "Патриот" Игорь Васильев по делу о взяточничестве в особо крупном размере.
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