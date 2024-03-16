Определили первых обладателей автомобиля «Москвич» и квартиры в Новосибирске

Как рассказала представитель организатора — директор фонда социальных инициатив «Единство» Виктория Шестакова, викторина вызвала у жителей всего региона огромный живой интерес: люди заполняют анкеты целыми семьями, чтобы повысить свои шансы получить подарки.
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