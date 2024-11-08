5 признаков того, что вы встречаетесь с психопатом

Почти все отношения начинаются ярко, и сразу понять, с кем вас на самом деле свела судьба, непросто. По этой причине каждый красивый роман грозит закончиться горьким финалом, в котором жертва потеряет самооценку и веру в собственные силы, а психопат уйдет на поиски новой добычи.