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Вклады русских выросли на 22% в 2024: миллионный рост краткосрочных депозитов

Вклады русских выросли на 22% в 2024: миллионный рост краткосрочных депозитов

В 2024 году средний размер вклада русских увеличился на 22%, достигнув 500 тыс. руб. Активный рост отмечен в краткосрочных депозитах на месяц, превысивших 518 тыс.

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