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Царьград

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Сайт Пулково упал: аэропорт экстренно перешел на табло Tutu.ru

Сайт Пулково упал: аэропорт экстренно перешел на табло Tutu.ru

Утром 11 октября официальный сайт петербургского аэропорта Пулково стал временно недоступен, из-за чего на основном домене разместили онлайн-табло сервиса Tutu.

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