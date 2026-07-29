ИА Регнум Мужчина, напавший на ученого РАН Никиту Зезина в Екатеринбурге, плюнул ему в лицо и избивал до потери сознания.
Депутат Вегнер: напавший на академика Зезина плюнул ему в лицо и бил до обморока
Комментарии
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Николай Кузнецов
Вроде стали крутить по ТВ, может и не сойдет с рук
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1 м.
Helen
Охотно верю, что у детей есть синяки, ибо где вы видели мальчишек 8-10 лет летом без синяков, да еще и катающихся на квадроциклах? А вот родители-мрази знают как этим воспользоваться 🥵🥵🥵
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1 м.
Александр Пятнистый
Необходимо сделать- всех взрослых- на пожизненное, без права на УДО, а на этапе можно шлепнуть при попытке к бегству. Пользы государству и людям от них все равно никакой, только вред. Всех их выблядков- в малолетку, а затем во взрослую, тоже на пожизненное, без права на УДО.
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1 м.
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