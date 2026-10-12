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Роналду забил 981-й гол в карьере в матче Азиатской Лиги чемпионов

Роналду забил 981-й гол в карьере в матче Азиатской Лиги чемпионов

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 981-й гол в карьере в матче Азиатской Лиги чемпионов с «Нефтчи» в Эр-Рияде.

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