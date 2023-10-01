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Новости Курска

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Боррель в печали — мир не желает жить по западным правилам

Боррель в печали — мир не желает жить по западным правилам

Жозепушка Боррель снова в печали. Джунгли опять обидели главного садовника Европы. Не хотят, они, окаянные, покорится воле западной, принять правила садовников и превращаться в ресурсный придаток сада цветущего! Сами желают садовничать и всем владети, джунгли облагораживая.

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