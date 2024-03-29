Погибший в «Крокусе» полковник ГРУ Мясников спас перед смертью жену и сына

Полковник ГРУ Тимур Мясников во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» спас жену и сына ценой собственной жизни, сообщил председатель самарского регионального отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.
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