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Аргументы и Факты

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Погибший в «Крокусе» полковник ГРУ Мясников спас перед смертью жену и сына

Погибший в «Крокусе» полковник ГРУ Мясников спас перед смертью жену и сына

Полковник ГРУ Тимур Мясников во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» спас жену и сына ценой собственной жизни, сообщил председатель самарского регионального отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

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