Японского премьера Кисиду поддерживает чуть более 10 процентов населения

Крупнейшее японское независимое информационное агентство Киодо Цусин в минувшие выходные провело телефонный опрос, в результате чего выяснилось, что только 10,4% населения Японии поддерживают премьер-министра Фумио Кисиду в предстоящей гонке за пост лидера правящей Либерально-демократической партии.