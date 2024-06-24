Японского премьера Кисиду поддерживает чуть более 10 процентов населения

Крупнейшее японское независимое информационное агентство Киодо Цусин в минувшие выходные провело телефонный опрос, в результате чего выяснилось, что только 10,4% населения Японии поддерживают премьер-министра Фумио Кисиду в предстоящей гонке за пост лидера правящей Либерально-демократической партии.
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