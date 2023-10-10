Лавров: правил «западного миропорядка» никто не видел

Правила «западного миропорядка» никто не видел, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, «коллективный Запад» во главе с США присвоил себе ранг вершителя судеб всего человечества и стал всё чаще игнорировать наследие ООН.
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