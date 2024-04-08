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Свежие комментарии

Каюта на корабле за 1,6 миллиона долларов: смотрим, что предлагают за эти деньги

Каюта на корабле за 1,6 миллиона долларов: смотрим, что предлагают за эти деньги

Большинство круизных судов предлагают пассажирам размещение класса люкс, но для путешествия на Seven Seas Splendor вам понадобится буквально быть долларовым миллионером.

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Комментарии
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А Кудасов
А как можно выдержать 140 дней отдыха. Эта каюта даже за $1,6 млн. может опостылеть за несколько дней. К любой роскоши привыкаешь на удивление быстро. И что в ней можно делать 140 дней. Четыре с лишним месяца экскурсий, корабельное обслуживание и развлечения - любое самое лучшее приедается. И за это ещё и аукцион? Может объявят конкурс взяток для победы за обладание таким счастьем.
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13 час.
РОМАН Молчанов
Офигели )))
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12 час.
лл
лина любимцева
Это не каюта. Это квартира.
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8 час.

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