Большинство круизных судов предлагают пассажирам размещение класса люкс, но для путешествия на Seven Seas Splendor вам понадобится буквально быть долларовым миллионером.
Каюта на корабле за 1,6 миллиона долларов: смотрим, что предлагают за эти деньги
Комментарии
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А Кудасов
А как можно выдержать 140 дней отдыха. Эта каюта даже за $1,6 млн. может опостылеть за несколько дней. К любой роскоши привыкаешь на удивление быстро. И что в ней можно делать 140 дней. Четыре с лишним месяца экскурсий, корабельное обслуживание и развлечения - любое самое лучшее приедается. И за это ещё и аукцион? Может объявят конкурс взяток для победы за обладание таким счастьем.
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13 час.
РОМАН Молчанов
Офигели )))
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12 час.
лл
лина любимцева
Это не каюта. Это квартира.
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8 час.
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