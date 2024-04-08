Каюта на корабле за 1,6 миллиона долларов: смотрим, что предлагают за эти деньги

А Кудасов

А как можно выдержать 140 дней отдыха. Эта каюта даже за $1,6 млн. может опостылеть за несколько дней. К любой роскоши привыкаешь на удивление быстро. И что в ней можно делать 140 дней. Четыре с лишним месяца экскурсий, корабельное обслуживание и развлечения - любое самое лучшее приедается. И за это ещё и аукцион? Может объявят конкурс взяток для победы за обладание таким счастьем.