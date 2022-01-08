Сериал о недвижимости - купить ПСН поселок Атяшево Мордовия

Продажа | поселок Атяшево | ПСН | 5360.6 кв.м. | 8 106 120 ₽ #атяшево #поселокатяшево #мордовия #недвижимостьмордовии #арендаатяшево #продажаатяшево #окупаемостьатяшево #доходностьатяшево #коммерческаянедвижимость #окупаемостьнедвижимости #доходностьнедвижимости #инвестиционнаянедвижимость #инвестициивпоселок Жителей в радиусе: 6063 Окупаемость: 2,52 лет (при ставке 50 р) Месячный доход: 268 030 ₽ Доходность в год: 39,68%.