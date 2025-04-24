Орбита МКС поднята на 2,1 км с помощью корабля "Прогресс МС-30"

Роскосмос успешно провёл коррекцию орбиты Международной космической станции. С помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-30" высота орбиты МКС увеличена на 2,1 км и теперь составляет почти 419 км над поверхностью Земли.
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