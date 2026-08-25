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Царьград

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Новые правила ЖКХ с 1 сентября: что проверять в квитанциях

Новые правила ЖКХ с 1 сентября: что проверять в квитанциях

Как изменится работа управляющих компаний. С 1 сентября в сфере жилищно-коммунального хозяйства вступают в силу новые правила, затрагивающие порядок работы управляющих компаний и взаимодействие с собственниками жилья.

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