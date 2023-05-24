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На АвтоВАЗе назвали стоимость новой Lada Vesta

На АвтоВАЗе назвали стоимость новой Lada Vesta

АвтоВАЗ объявил цену на свою новую модель Lada Vesta. Эти произведенные в 2023 году в Тольятти автомобили скоро поступят к дилерам по рекомендованной розничной цене (РРЦ) в размере около 1,24 миллиона рублей за версию седана в комплектации Comfort.

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