«Не желали расставаться ни на день»: Ирина Болгар об отношениях с Дуровым

В сети разгорелся скандал, связанный с именем Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram. Ирина Болгар, представившаяся матерью троих детей Дурова, опубликовала в соцсетях фотографии с миллиардером, сделанные в период с 2013 по 2021 год.
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