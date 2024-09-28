«Не желали расставаться ни на день»: Ирина Болгар об отношениях с Дуровым

В сети разгорелся скандал, связанный с именем Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram. Ирина Болгар, представившаяся матерью троих детей Дурова, опубликовала в соцсетях фотографии с миллиардером, сделанные в период с 2013 по 2021 год.