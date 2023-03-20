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Небензя заявил, что урегулирование конфликта на Украине будет ближе, когда Киев осознает реальность

Небензя заявил, что урегулирование конфликта на Украине будет ближе, когда Киев осознает реальность

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в понедельник заявил, что урегулирование на Украине будет ближе, когда официальный Киев займет реалистичную позицию.

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