C марта МВД запустит публичный реестр нелегальных мигрантов

C 5 марта 2025 года МВД планирует запустить публичный реестр нелегальных мигрантов, следует из проекта постановления правительства о правилах размещения в интернет-версии реестра сведений об иностранных гражданах.
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