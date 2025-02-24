Погода в Адыгее

МайкопКак сообщают синоптики Гисметео, 24 февраля, в понедельник, в Майкопе – облачно, в течение суток ожидается снег.
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