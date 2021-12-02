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Порог подконтрольных банковских операций задумали повысить до 1 млн рублей

Порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю, следует повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем — до 1,5 млн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на предложение Национального совета финансового рынка (НСФР).

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