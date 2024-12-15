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Кубок мира. Эстафета. Симон, Брезаз-Буше, Лампич и Эльвира Оберг были быстрейшими на этапах, у Франции лучший общий ход, у Германии – стрельба

Кубок мира по биатлону-2024/25 2-й этап Хохфильцен, Австрия Эстафета, женщины Лыжный ход 1-й этап 1. Жюлия Симон (Франция) – 17.

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