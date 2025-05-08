Dmitry Chasovitin/Global Look Press Во Всеволжске вспыхнул пожар в "нехорошей квартире", на которую долго не обращали внимания местные силовики.
Пять членов "Русской общины" допрошены: визит в наркопритон закончился гибелью Гора
Комментарии
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Tania Еременко
Эта пьянота достала всю Россию. Только прижмут ей хвост - (пыталась сбежать через границу) притихнет. Да не может она без скандалов - опять затычкой в каждой бочке работает. Сучка позорная. Простите - литературное выражение.
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1 час.
Юлия Кахичко
Нельзя её трогать, она же гаранту своя, а он своих не сдаёт и не бросает. Да и мамашка её в СФ сидит... или уже не сидит? Давно про неё не слышно.
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39 мин.
Александр Денисов
Вот ведь б@дь худая, как где какое гавно так она сразу тут, а что, крестница великого и ужасного Пу...
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23 мин.
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