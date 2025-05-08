Пять членов "Русской общины" допрошены: визит в наркопритон закончился гибелью Гора

Tania Еременко Эта пьянота достала всю Россию. Только прижмут ей хвост - (пыталась сбежать через границу) притихнет. Да не может она без скандалов - опять затычкой в каждой бочке работает. Сучка позорная. Простите - литературное выражение.

Юлия Кахичко Нельзя её трогать, она же гаранту своя, а он своих не сдаёт и не бросает. Да и мамашка её в СФ сидит... или уже не сидит? Давно про неё не слышно.