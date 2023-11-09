В российских вузах начали готовить медиаполицейских

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) открылась уникальная программа бакалавриата «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности».
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