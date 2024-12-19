Силовики проверяют убийцу лейтенанта Кириллова на легальное пребывание в России

Подозреваемого арестовали на следующий день после трагической гибели Кириллова.Правоохранительные органы проверяют, находился ли законно на территории России подозреваемый в осуществлении теракта, жертвами которого стали генерал-лейтенант Игорь Кириллов, возглавляющий войска РХБЗ, и его помощник.