Силовики проверяют убийцу лейтенанта Кириллова на легальное пребывание в России

Подозреваемого арестовали на следующий день после трагической гибели Кириллова.Правоохранительные органы проверяют, находился ли законно на территории России подозреваемый в осуществлении теракта, жертвами которого стали генерал-лейтенант Игорь Кириллов, возглавляющий войска РХБЗ, и его помощник.
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