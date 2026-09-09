FPV-дроны устроили охоту на роботов ВСУ под Краматорском

Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Южной» уничтожили более десяти наземных робототехнических комплексов ВСУ в Краматорском районе.
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