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  • Игорь Васиков
    Неужели наследный принц будет встречаться с этим мошенником и пожмет ему руку? Это-же конец его уважения! В этот миг ...Зеленский сообщил...
  • Vova Гарин
    Что ,можно загнать на запад по сходной цене.Минкульт Украины ...
  • Олег
    Чего то понтифик на Сафонова смахиваетВ Ватикане назвал...

NYT допустила краткосрочность приостановки США помощи Украине 

NYT допустила краткосрочность приостановки США помощи Украине 

Представители администрации президента США Дональда Трампа допустили, что приостановка помощи Украине может быть относительно недолгой, если президент Украины Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома.

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