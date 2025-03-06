NYT допустила краткосрочность приостановки США помощи Украине 

Представители администрации президента США Дональда Трампа допустили, что приостановка помощи Украине может быть относительно недолгой, если президент Украины Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома.
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