В России снимут новый фильм про Штирлица О новом фильме рассказала "РГ" руководитель Культурного фонда имени писателя Юлиана Семенова, его дочь Ольга Семенова.
В России снимут новый фильм про Штирлица
Комментарии
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Катерина
Не буду смотреть новый фильм про Штирлица...
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15 час.
Влад Владимиров
Это обычное почивание на чужих лаврах. Все эти ремейки к шедеврам прошлого кино - пустая трата времени и средств. Право переснять свое "детище" имеет сам тут только автор. Все остальное -это обычный плагиат бездарненьких существ...
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14 час.
Андрей
неужели в России о России не о чем фильмы снимать , а надо всё переснимать?Ведь все ремейки не дотягивают до оригиналов.
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14 час.
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