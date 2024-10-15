В России снимут новый фильм про Штирлица

Катерина Не буду смотреть новый фильм про Штирлица...

Влад Владимиров Это обычное почивание на чужих лаврах. Все эти ремейки к шедеврам прошлого кино - пустая трата времени и средств. Право переснять свое "детище" имеет сам тут только автор. Все остальное -это обычный плагиат бездарненьких существ...