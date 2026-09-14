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Газета.ру

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Sky News: во время полумарафона Great North Run умерли два 25-летних бегуна

Sky News: во время полумарафона Great North Run умерли два 25-летних бегуна

В Великобритании во время полумарафона Great North Run умерли два 25-летних спортсмена. Об этом сообщил телеканал Sky News.

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