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Царьград

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Евгений Лисняк сообщил об уничтожении 500 украинских солдат

Евгений Лисняк сообщил об уничтожении 500 украинских солдат

Евгений Лисняк, замглавы ВГА Харьковской области, сообщил, что российские силы усиливают давление на ВСУ в волчанском котле.

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