Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 675 подписчиков

В Совбезе Армении после скандальных слов о России вышли на связь с разведкой ФРГ

В Совбезе Армении после скандальных слов о России вышли на связь с разведкой ФРГ

Григорян провёл встречу с главой немецкой Федеральной разведывательной службыПоявилась официальная информация, что секретарь Совета безопасности Армении, находясь в Берлине, встретился с главой Федеральной разведывательной службы Бруно Калем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Ну пусть у них глаза сузятся от риса......запор никому радости не приносил....
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх