Metro выбрало лучшие наряды на Неделе моды в Милане

Gucci в этом году отличились минималистичными суперкороткими шортами. Новый тренд на открытии задала модель в полностью черном наряде, состоящем из элегантного жакета с поясом, коротких шорт и сапог до бедра.
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