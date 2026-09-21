День основания Орла – праздник, которого нет

Сегодня на календаре дата, которая для многих жителей Орловщины может обозначать разве что приближение конца уборки урожая.
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