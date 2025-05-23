Поступают сообщения об ударе по железнодорожному составу с военной техникой в районе Черновцов Поступают сообщения о поражении объекта противника в Черновицкой области.
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Поступают сообщения об ударе по железнодорожному составу с военной техникой в районе Черновцов Поступают сообщения о поражении объекта противника в Черновицкой области.
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