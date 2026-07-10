SOK: Гибридная работа затрудняет понимание и вызывает конфликты

Инна Филиппова из SOK рассказала, как гибридный формат работы влияет на коммуникацию в компаниях. Недопонимание и споры возникают из-за недостатка неформального общения и сложности восприятия эмоций в онлайн-переписках и встречах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии