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Царьград

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SOK: Гибридная работа затрудняет понимание и вызывает конфликты

SOK: Гибридная работа затрудняет понимание и вызывает конфликты

Инна Филиппова из SOK рассказала, как гибридный формат работы влияет на коммуникацию в компаниях. Недопонимание и споры возникают из-за недостатка неформального общения и сложности восприятия эмоций в онлайн-переписках и встречах.

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