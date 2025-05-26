Соскин: Трамп просит Зеленского "сидеть тихо и не злить" Путина

Экс-помощник Кучмы считает, что Путин уже донёс до Трампа всё самое необходимое.Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что президент США Дональд Трамп просит Владимира Зеленского не злить Владимира Путина.